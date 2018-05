Politsei: pankrotihaldur mõrvati Riias automaadist tulistades

Pankrotihaldur Mārtiņš Bunkus, kes lasti eile hommikul maha Riia Metsakalmistu kõrval, tapeti automaatrelvast ning tapjaid oli ilmselt vähemalt kaks, teatas ajakirjanikele Läti kriminaalpolitsei ülem Andrejs Grišins.

Grišins märkis, et kuritegu oli hoolikalt planeeritud ning peamine versioon on, et mõrv oli seotud ohvri ametialase tegevusega. Grišins kinnitas ka, et juhtumi uurimisse on kaasatud Läti politsei parimad uurijad ja operatiivtöötajad, vahendab Läti Delfi.

2016. aastal alustas politsei kriminaalmenetlust seoses Bunkuse ähvardamisega.

Päev enne mõrva jättis Bunkus ära eilseks planeeritud kaks oksjonit, kus oleksid pidanud minema müüki õigused nõuetele ettevõtte Rego Trade juhtkonna vastu. Läti ametliku väljaande Latvijas Vēstnesis andmetel hinnati neid 400 000 eurole.

Karjääri jooksul on Bunkus olnud 48 ettevõtte pankrotihaldur, kuid mõrva hetkel oli Rego Trade’i pankrot tema ainus käimas olnud protsess.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis ütles, et Bunkuse mõrv oli ilmselt tellitud ja seotud tema ametialase tegevusega.

Seimi riigikaitse, siseasjade ja korruptsiooni ärahoidmise komisjoni esimees Ainars Latkovskis leiab, et sellist mõrva tuleks arutada presidendi juhitud Läti rahvusliku julgeoleku nõukogus.