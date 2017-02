Politsei kahtlustab, et Vene riigilt peteti Soomes välja miljoneid

Soome keskkriminaalpolitsei teatas neljapäeval, et Vene Föderatsioon on langenud Soomes tõsise pettuse ohvriks.

Soome keskkriminaalpolitsei teatel müüs Vene riik 2012. aasta mais vahetuskaubana 58 suure väärtusega kinnisvaraobjekti Soome pealinnapiirkonnas ja hankis asemele büroohoone Helsingi Lauttasaari linnaosas. Venemaa loovutas kinnisvaraobjektid Soome firmale, mis omakorda ostis ja loovutas Lauttasaari büroohoone Venemaale, vahendab Yle Uutiset.

Firma müüs kinnisvaraobjektid veel samal päeval edasi teise talle kuuluva firma kaudu Soome kinnisvaraärile spetsialiseerunud firmadele.

Nüüd kahtlustab politsei, et Soome firma juht ja tema poeg olid osalised Vene riigi vastases raskes pettuses või et nad pesid kuritegelikul teel saadud kasu. Sama asjaga seoses on kahtluse all ka Soomes tegutsev advokaat, kinnisvaraobjektide hindaja ja Vene kinnisvarafirma Soome filiaali tollane juht.

Kahtlusalused eitavad oma süüd.

Asja uurimist juhtiv keskkriminaalpolitsei kriminaalinspektor Jarmo Koistinen peab juhtumit erandlikuks.

„Kahtlustatakse, et [objektid] hinnati alla õige hinna ja anti edasi normaalse turuhinnaga. Tehingu müüja ja ostja osapooled hankisid väidetavalt endale ebaseaduslikku tulu, kandes konsultatsioonilepingu järgse summa ehk praegusel juhul neli ja pool miljonit Šveitsi pangaarvele,“ seletas Koistinen.

Loe veel

Koistineni sõnul on raha suhtes tarvitusele võetud „külmutamismeetmed“ ja seda on mõnel määral Šveitsis külmutatud kujul olemas.

Soome keskkriminaalpolitsei teatel on välismaal asunud kinnisvara hallanud Vene firma tollane juht Venemaal toimunud juurdluse käigus tunnistanud asja korraldamist ja ta on mõistetud neljaks aastaks reaalselt vangi Venemaa presidendiadministratsiooni vastase raske pettuse eest.

„Nad avastasid, et need korterid asusid väärtuslikes piirkondades ja imestasid, kuidas need nii madala hinnaga üle anti. Sealt tuli abipalve meile ja selle põhjal hakkasime seda asja selgitama,“ ütles Koistinen.

Yle teatas 2012. aasta mais, et Venemaa on loobunud mitmest kümnest kinnisvaraobjektist Helsingis, Espoos ja Porvoos. Yle andmetel olid need peamiselt vanades korrusmajades asuvad korterid Helsingis, muu hulgas Punavuoris, Ullanlinnas, Töölös, Lauttasaaris ja Kulosaaris.

Nende hulgas oli objekte, mis loovutati pärast Teist maailmasõda rahulepingu järgi Saksa omandina Nõukogude Liidule.