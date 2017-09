Politsei avas taas Kopenhaageni lennujaama kahtlase pagasi tõttu suletud terminali

Politsei blokeeris kohaliku aja järgi teisipäeval hommikul kella 7 ajal Kopenhaageni Kastrupi lennujaama 2. terminali, et uurida kahtlast pagasit.

Kell 9.35 kohaliku aja järgi teatas Kopenhaageni politsei, et operatsioon lennujaamas on lõppenud ja terminal 2 on taas avatud. Siiski on oodata hilinemisi.

UPDATE: The Police have now completed the operation at CPH and closures at Terminal 2 have been lifted. 1/2 — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 12, 2017

2/2 Due to the incident one must still expect congestion in and around the airport and delays in the air traffic to/from CPH. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 12, 2017

Politsei teatas samuti terminali avamisest, kuid ütles, et uurib kahtlast eset lennuki juures.

Om kort tid åbnes Terminal 2. Politiet undersøger fortsat mistænkeligt forhold ved fly #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 12, 2017

„Politsei töötab Kopenhaageni lennujaamas ja terminal 2 on eraldatud, mis võib tekitada liiklusprobleeme. Ajahorisont ei ole teada,“ teatas politsei varem Twitteris.

Politiet arbejder i Københavns Lufthavn og terminal 2 er afspærret, hvilket kan medføre trafikale problemer. Tidshorisont ukendt. — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 12, 2017

Lennujaama pressiesindaja Michael Bo teatas DR Nyhederile, et tegemist on „vahejuhtumiga“ terminali lääneosas ning inimesed peaksid alluma politseinike ja turvapersonali juhistele. Terminalis 2 lendudele registreeruda ei saanud.

„Terminal 2 on suletud edasise teadaandeni – politsei uurib ebatavalise suurusega pagasit ,“ teatas lennujaam kohaliku aja järgi kell 7.55 Twitteris, lisades, et on oodata hilinemisi.

Terminal 2 is closed until further notice - police are investigating odd size luggage — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 12, 2017

Kopenhaageni politsei teatas kohaliku aja järgi kella 9 ajal, et uurib endiselt kahtlast olukorda lennuväljal ja annab informatsiooni niipea, kui võimalik. Politsei kutsub üles kannatlikkusele.