Politsei avalikustas kahe Londoni terrorirünnaku korraldanu nime ja foto

Politsei kinnitas varem, et Londonis laupäeva õhtul toimunud terrorirünnaku kolme ründaja nimi on neile teada, nüüd öeldi välja neist kahe nimi.

Üks neist oli 27-aastane Khuram Butt, kes oli abielus ja elas koos naise ja lastega aastaid Londoni lähedal Barkingi linnas, vahendas BBC.

Scotland Yard sõnas, et mees oli politseile ja MI5-le teada, kuid polnud infot, mis viitaks rünnaku planeerimisele. Londoni politsei sõnul oli Butt Briti kodanik, kes oli sündinud Pakistanis.

Teine terrorist oli 30-aastane Rachid Redouane, kes oli väidetavalt Maroko-Liibüa päritolu. Temagi elas Barkingis. Butt ja Redouane koos kolmanda mehega lasti pärast rünnakut sündmuskohal maha. Kolmanda mehe isiku kinnitamisega politsei veel tegeleb.

Telegraph kirjutas, et terrorirünnaku korraldanute ninamees oli Butt, kes osales möödunud aastal valminud Channel 4 dokumentaalfilmis, mis hoiatas islamiäärmusluse tõusu eest Londonis. Buttist anti terrorivastasele politseile väidetavalt teada vähemalt kahel korral.

Londoni politsei sai laupäeva õhtul kella 22 paiku teate kaubiku sõitmisest rahva sekka südalinna sillal ja seejärel pussitamistest lähedalasuva Borough Market'i juures. Võimud kinnitasid ka tule avamist.

BBC vahendas pealtnägijate sõnu, kelle kirjelduste kohaselt väljus jalakäijate sekka sõitnud kaubikust kolm pikkade nugadega meest, kes asusid inimesi valimatult pussitama. Terroristide jõuk suundus seejärel turu poole, kust järgnesid teated uute rünnakute kohta.

Londoni häirekeskus sai rünnaku kohta sadakond teadet. Hukkus seitse inimest ja 48 sai viga. Haiglas on jätkuvalt 36 inimest, kellest kriitilises seisus on 18. Viga sai ka neli politseinikku, neist kaks raskelt. Hukkunute seas on üks kanadalane ja üks prantslane.

Kolm ründajat lasi politsei sündmuskohal maha. Politsei kinnitusel on ründajate isikud teada. Pühapäeval peeti rünnakuga seoses kinni 12 inimest, kellest jätkuvalt hoitakse kinni 11 inimest. ISIS-e väitel viisid rünnaku läbi just selle terrorirühmituse nn võitlejad.

Kell 20 algas terrorirünnaku ohvrite mälestusteenistus Potters Fieldsi pargis London Bridge'i lähedal.