Politsei avaldas Londonis varjupaigataotleja jõhkralt läbi peksnud isikute fotod

Teismelise varjupaigataotleja jõhkrat peksmist Londonis uuriv politsei avaldas kolme inimese fotod. 17-aastase peksmist reedel Shrublands Avenuel Croydonis vaatas pealtnägijate sõnul pealt kuni 20 inimest.

Kurdi-iraani päritolu ohver sai koljuluumurru ja veresoone ummistuse, vahendab BBC News.

Mõrvakatse eest kuulatakse üle kaheksat inimest.

Kolm inimest – kaks meest vanuses 23 ja 26 aastat ning 17-aastane tüdruk – vahistati pühapäeval ning neli meest ja üks naine vanuses 20-24 aastat laupäeval. Kõik jäeti vahi alla.

Ohver ootas kell 23.40 kahe sõbraga bussipeatuses, kui peksmine aset leidis.

„Nagu on aru saadud, küsisid kahtlusalused ohvrilt, kust ta pärit on, ja kui nad tegid kindlaks, et ta on varjupaigataotleja, ajasid nad teda taga ja alustasid jõhkrat rünnakut,“ ütles detektiivinspektor Gary Castle. „Ta sai selle suure ründajate grupi korduvaid lööke pähe sisaldanud rünnaku tagajärjel tõsiseid pea- ja näovigastusi. Hulk inimesi tuli ohvrile appi, kui ta pärast rünnakut teadvusetuna lamas.“