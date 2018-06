Politico: Trump ja Putin võivad lähiajal Helsingis kohtuda

USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin võivad lähitulevikus kohtuda Soome pealinnas Helsingis.

Kõige tõenäolisemalt võib kohtumine toimuda pärast Trumpi juulikuist visiiti Ühendkuningriiki ja Brüsselisse, vahendab Politico.

Väljaande andmetel on Valge Maja jätnud juuli keskel toimuva visiidi järel kolmepäevase varu võimalikuks kohtumiseks Vladimir Putiniga.

"Potentsiaalse kohtumise kava on veel kooskõlastusjärgus," ütles Valge Maja allikas, kuid lisas, et võimaliku kohtumispaigana on arutluse all Helsingi.

Soome pealinn oleks Putinile neutraalne kohtumispaik, mis on võimalikult lähedal Venemaale, et ta jõuaks 15. juulil toimuvaks jalgpalli maailmameistrivõistluste finaaliks Moskvasse naasta.

Valge Maja pressiesindaja võimalikku kohtumist puudutavatele küsimustele ei vastanud.

Trump osaleb 11.-12. juulini Brüsselis toimuval NATO tippkohtumisel, kust suundub 13. juulil edasi Ühendkuningriiki.