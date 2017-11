Põlissoomlaste presidendikandidaat sai kihutamise eest üle tuhande euro trahvi

Põlissoomlaste presidendikandidaat Laura Huhtasaari sai autoga lubatud kiiruse ületamise eest enam kui tuhande euro suuruse trahvi.

Trahv tuli augustis Peräseinäjokis. Huhtasaari sõnul oli trahvi suurus veidi üle tuhande euro, vahendab Ilta-Sanomat.

„Teadsin, et ületan kiirust. Mõtlesin, et piirang on 100 kilomeetrit tunnis, aga oli 80 kilomeetrit tunnis, nii et ületasin kiirust rohkem kui arvasin ületavat,” tunnistas Huhtasaari Ilta-Sanomatele.

„Mõttetu seletada. Ületasin korralikult kiirust,” lisas Huhtasaari.

Juhiloast Huhtasaari siiski ilma ei jäänud ja teda ei kahtlustata ka kuriteos.

Oma trahvist kirjutas Huhtasaari täna hommikul Facebookis.

„Kallid sõbrad. Tahan teile midagi üles tunnistada. Ületasin siin sügisel korralikult kiirust ja sain trahvi. Võtan sellest õppust. Tahan, et te kuuleksite sellest esimesena minult,” kirjutas Huhtasaari.