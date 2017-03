Põlissoomlaste kohalike valimiste kandidaadi minevikust leidub 5 kilo amfetamiini Eestist Soome vedamine

Soome Espoo esimese astme kohus mõistis kohalike omavalitsuste valimistel Põlissoomlaste nimekirjas Mäntsälä volikogusse kandideeriva Jari Natuneni 2002. aastal raske narkokuriteo eest kuueks ja pooleks aastaks vangi.

Sama kuriteo eest mõisteti sama kauaks vangi veel kuritegeliku rühmituse Natural Born Killers asutaja ja endine juht Lauri „Late“ Johansson ja organisatsiooni sekretärina tegutsenud Jani Jokinen, teatab Iltalehti.

Esimese astme kohtu otsuse järgi hankisid mehed ebaseaduslikult 5,2 kilogrammi amfetamiini, mille kangus oli 65 protsenti. Partii toodi Eestist Soome veokisse peidetuna 2001. aasta oktoobris.

Helsingi ringkonnakohus pikendas meeste karistusi 2002. aasta detsembris. Johansson ja Jokinen said kaheksa ning Natunen seitse aastat.

Prokuröri sõnul kandis Natunen põhivastutust kuriteo toimepanemise eest: ühendusepidamine aine tarnijaga toimus prokuröri sõnul Natuneni kaudu. Natunenil oli kaks mobiiltelefoninumbrit, millest üks oli tavaline ja teine niinimetatud „superliin“.

Natunen kaebas ringkonnakohtu otsuse Soome ülemkohtusse. Ülemkohus tühistas otsust puudutava edasikaebamisloa 2003. aasta detsembris.

Hiljem nõudis Natunen otsuse tühistamist Euroopa Inimõiguste Kohtu 2009. aasta märtsis tehtud otsusele viidates.

Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et Natuneni kohtuprotsess rikkus Euroopa inimõiguste konventsiooni, sest osa Natuneni ja tema kaasosaliste vaheliste telefonikõnede salvestustest oli hävitatud. Seega ei saanud Natunen neile tõenditena toetuda.

Soome ülemkohus leidis siiski, et paljast salvestuste hävitamisest ei piisa otsuse tühistamiseks.

Informatsioon selle kohta, et Natuneni on karistatud raske narkokuriteo eest, tuli Põlissoomlaste Uusimaa piirkonna esimehele Pekka M. Sinisalole üllatusena.

Natunen ise ütles teisipäeval Iltalehtile, et on selles kuriteos süütu, mis on tema sõnul mustvalgel kirjas.