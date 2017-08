Pole välistatud, et sa kannad praegu Põhja-Koreas valmistatud rõivaid

Hiina rõivatootjad kasutavad saladuskatte all odava tootmise nimel aina enam Põhja-Korea tehaste töölisi.

Põhja-Koreas valminud riided märgistatakse sildiga "Made in China" ("Toodetud Hiinas") ja eksporditakse seejärel hiinlaste toodangu pähe üle maailma. Kuigi üha karmistuvate sanktsioonide tõttu on osa tehaseid suletud, siis ülejäänd tegutsevad jõudsalt edasi, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tootjate sõnul on tegu levinud praktikaga ning ettevõtjad saavad oma riideid Põhja-Koreas valmistades kokku hoida ligi 75% kuludest, ütles Pyongyangis elav Hiina kaupleja Reutersile.

Osa Põhja-Korea tehaseid asuvad piirilinnas Dandongis, kust ka suurem osa tooteid üle piiri Hiinasse viiakse. Ülejäänud tehaseid asuvad väljaspool Pyongyangi. Enamjaolt toimetatakse valmis toodang Põhja-Koreast Hiina erinevatesse sadamatesse, kust need omakorda mujale maailmasse laiali saadetakse. Põhja-Koreas on ligi 15 ekspordiga tegelevat ettevõtet ning lisaks kümneid keskmise suurusega ettevõtteid, mis aitavad võõramaalastel nende riigis äriga tegeleda.

Ühe Põhja-Koreas ja Hiinas tegutseva ärimehe sõnul on Põhja-Korea töölised Hiina omadest koguni kolmandiku võrra tootlikumad. "Põhja-Koreas ei saa töötajad minna tualetti igal ajal, kui nad seda tahavad, sest see aeglustab tootmisprotsessi," selgitas ärimees kõrgema tootlikuse tagamaid.

"Nad ei ole nagu Hiina töölised, kes töötavad lihtsalt raha pärast. Põhjakorealastel on teine suhtumine - nad usuvad, et töötavad oma riigi ja oma liidri heaks."

Tekstiil on Põhja-Korea suuruselt teine ekspordiallikas pärast kivisütt ja teisi mineraale. Rõivaste ekspordilt teenis riik mullu poolsaare kaubanduse ja investeeringute edendamise agentuuri andmetel 752 miljonit dollarit.