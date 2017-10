Põhja-Rootsi Gällivare lennuväljal saboteeriti reisilennukit

Põhja-Rootsis, Gällivare lennuväljal saboteeriti reisilennukit, teatas politsei. Lennujaam eraldati ja kohale kutsuti politsei tehnikud.

Politsei sai teate arvatava sissemurdmise kohta Gällivare lennuväljale kella 5.30 ajal kohaliku aja järgi, vahendab Aftonbladet.

„Me oleme lennuväljal kohal ja oli arvatavasti sissemurdmine,” ütles politsei eindaja Johan Aittamaa.

Pärast arvatavat sissemurdmist jäeti ära lennufirma Nextjet hommikune lend Kramforsi/Stockholmi.

Hiljem hommikul teatas politsei, et tegemist oli sabotaažiga.

„Lennukit on saboteeritud. See on kohapeal eraldatud. Lennuväljale sõidavad tehnikud. Me oleme alustanud eeluurimist lennuväljasabotaaži kohta,” ütles Aittamaa.

Politsei ei tahtnud kommenteerida, millisel viisil lennukit saboteeriti.