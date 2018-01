Põhja läinud tanker jättis Ida-Hiina merele 16 kilomeetri pikkuse naftalaigu

Ida-Hiina merel eile põledes põhja läinud Iraani naftatanker tekitas 16 kilomeetri pikkuse naftalaigu ning aluse uppumiskohast tõuseb endiselt musta suitsu, teatasid Hiina meedia ja Jaapani võimud täna.

Hiina kesktelevisioon teatas, et naftalaik on 1-4 meremiili lai ja on alates pühapäevast mitmekordselt suurenenud, pannes muretsema mere ökosüsteemile tekkiva kahju pärast, vahendab Reuters.

Naftalaik avastati pühapäeval laeva uppumiskohast idas, teatas Hiina kesktelevisioon. Koristusoperatsioon merepinnal on alanud. Samal ajal on peatatud ulatuslikud ellujäänute otsingud.

Põlev tanker, mille pardal oli 136 000 tonni - ligi miljon barrelit – kondensaati – ülikerget ja väga tuleohtlikku toornaftat – uppus pühapäeva õhtul pärast seda, kui mitu plahvatust olid selle keret nõrgestanud.

Tanker Sanchi oli triivinud ja põlenud alates sellest, kui põrkas 6. jaanuaril kokku kaubalaevaga CF Crystal. Tugev tuul tõukas tankeri Hiina rannikust eemale Jaapani majandustsooni.

Hiina riiklik ookeaniadministratsioon teatas eile, et plahvatuste tekitatud aukude tõttu tankeri keres põleb suur kogus ümbritsevasse merre voolanud naftat.

Tegemist on suurima nafta merre voolamise juhtumiga pärast 1991. aastat, kui 260 000 tonni naftat lekkis Angola rannikul.

Jaapani rannikuvalve teatas täna, et tankeri uppumiskohalt tõuseb endiselt musta suitsu.

Hiina päästemeeskond tõi laupäeval tankerilt ära kaks surnukeha, teatas riiklik uudisteagentuur Xinhua. Veel üks arvatavasti Sanchi meremehe surnukeha leiti 8. jaanuaril ja viidi Shanghaisse tuvastamisele.

Päästemeeskond tõi Sanchi kaptenisillalt ära ka laeva andmesalvesti. Meeskond sai aga tankeril viibida vaid pool tundi, sest tuule suund muutus ja paks mürgine suits hakkas tööd segama.

Iraani võimud teatasid eile, et tankeri ülejäänud 29 meeskonnaliiget ja reisijat on arvatavasti surnud. Meeskond koosnes 30 iraanlasest ja kahest bangladeshlasest.

Ekspertide sõnul on laeva uppumine merekeskkonnale potentsiaalselt ohtlikum kui oleks olnud kondensaadi lõpuni põleda laskmine.