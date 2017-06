Põhja-Koreast vabastatud ameeriklane võidi koomasse peksta

Põhja-Korea vabastas sel nädalal humanitaarkaalutlustel vangistusest USA tudengi Otto Warmbieri, kes langes vangistuse ajal seni teadmata asjaoludel koomasse. Pyongunagi väitel diagnoositi noormehel raske toidumürgistus botulism.

„Meil puudub jätkuvalt igasugune arusaam selle neuroloogilise kahjustuse asjaoludest,“ tunnistas neljapäeval neuroloog Daniel Kanter. „Me ei ole leidnud märke botulismist.“

Põhja-Korea võimude sõnul langes Warmier koomasse pärast seda, kui talle unerohtu anti. Ajaleht The New York Times aga teatas neljapäeval anonüümsetele allikatele toetudes, et Ameerika Ühendriikide ametnike teada tarvitati Warmbieri kallal korduvalt vägivalda.

Noormehe isa Fred Warmbieri on seetõttu arvamusel, et tema 22-aastast poega peksti stalinistlikus riigis nii rängalt, et ta langes saadud vigastuste tagajärjel koomasse. „Nende jutust ei usu ma küll sõnagi,“ ütles ta.

Põhja-Korea ülemkohus mõistis Warmbieri mullu riigivastaste kuritegude eest 15 aastaks sunnitööle. Virginia ülikooli tudeng vahistati stalinistliku riigi võimude poolt jaanuaris, sest ta üritas varastada Pyongyangi hotellist propagandaloosungiga eset.

USA noormees tunnistas end toona kohtuistungil süüdi ja palus emotsionaalselt andestust.