Põhja-Koreasse saabunud Lõuna-Korea delegatsioon kohtub Kim Jong-uniga

Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini eriesindajad kohtuvad õhtusöögil Pyongyangis Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga, teatas Lõuna-Korea presidendiadministratsioon pärast kümneliikmelise delegatsiooni maandumist Põhja-Koreas.

Lõuna-Korea esindajad kohtuvad Kim Jong-uniga esmaspäeva õhtul. Esialgu pole selge, mida arutatakse ja mis on kahepäevasel visiidil veel päevakorras. Lootused on suured, et kaks Koread suudavad jätkada positiivsete emotsioonide lainel, mis tekkisid pärast Põhja-Korea osavõttu taliolümpiamängudest Lõuna-Koreas Pyeongchangis, vahendab Associated Press.

Lõuna-Korea delegatsiooni juhib presidendi rahvusliku julgeoleku direktor Chung Eui-yong.