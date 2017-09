Põhja-Koreas viidi läbi järjekordne tuumakatsetus

Põhja-Koreas registreeriti 6,3 magnituudiline maavärin, mis viitab ilmselt sellele, et riigis viidi läbi järjekordne tuumakatsetus.

BBC vahendas, et maavärina tugevuseks oli 6,3 magnituudi ning USA ekspertide hinnangul võis selle taga olla plahvatus, mille põhjustas mainitud katsetus. Tuumakatsetust on kinnitanud Jaapani valitsus, peaminister Shinzo Abe ütles teleülekandes, et tehakse koostööd USA, Lõuna-Korea, Hiina, Venemaa ning teiste mõjutatud riikidega, et koguda asjakohast informatsiooni.

Tuumakatsetusele viitab seegi, et maavärin registreeriti piirkonnas, kus Põhja-Korea armee on varemgi tuumakatsetusi läbi viinud.

Ühtlasi toimus maavärin vaid napid tunnid pärast seda, kui riigi diktaatorist liider Kim Jong-un lasi end pildistada millegagi, mille riiklik meediakanal nimetas vesinikpommiks.

Viimati viis Põhja-Korea tuumakatsetusi läbi mullu septembris. Tuumafüüsika professor Kune Y. Suh Seoli riiklikus ülikoolis sõnas: “Võrreldes varasemate tuumakatsetustega, on nüüdne test 10-20 korda tugevam,”.

Hiina piirilinna Yanji elanikud kommenteerisid, et tundsid raputust, mis kestis umbes kümme sekundit ning millele järgnes järeltõuge, vahendab Reuters. Hiina valitsus väljastas teate, mille kohaselt tuvastati piirialadel teine, identsete koordinaatidega 4,6 magnituudiline maavärin, kaheksa minutit pärast esimest.

Vaid mõned tunnid varem pidasid USA president Donald Trump ning Jaapani peaminister Shinzo Abe telefonikõne, milles arutasid kasvava tuumaohu üle regioonis. Rahvusvahelisel tasandil on nii USA, kui ka instantsid, näiteks ÜRO, püüdnud Põhja-Koread korrale kutsuda, pole sellest kasu olnud.

Alles möödunud pühapäeval vahendas sealne riiklik uudistekanal uhkusega, et Kim Jong-un külastas ühte teaduskeskust ja juhendas neid tuumarelva arendamisel.

Põhja-Korea riiklik telekanal KCNA on lubanud Eesti aja järgi kell 9:30 väljastada Kim Jong-uni kommentaari.