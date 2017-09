Põhja-Koreas värises maa, kas tegu on tuumakatsetusega?

Värina epitsenter asus otse maapinnal, tuumaplatvormi lähedal, mistõttu teatati sest kui võimalikust „kahtlasest plahvatusest“, vahendab uudisteportaal The Korea Times.

Maaärin, mille kese asus Põhja-Korea kirderannikul asuvas Hamgyeongi provintsis, registreeriti kell 16.29 (Eesti aja järgi kl. 11.29) Hiina seismoloogiateenistuse poolt.

BREAKING: China's official Xinhua News Agency says a magnitude-3.4 earthquake has been detected in North Korea.

