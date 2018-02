Põhja-Korea varustab Süüriat väidetavalt keemiarelvade valmistamiseks vajalike materjalidega

Põhja-Korea on saatnud Süüriasse materjali, mida saab kasutada keemiarelvade valmistamise juures, teatab USA meedia ÜRO ekspertidele viidates.

Teatatakse, et materjalide hulgas on happekindlad plaadid, ventiilid ja torud, vahendab BBC News.

Seni avaldamata ÜRO raportis öeldakse ka, et Süüria relvade valmistamise objektidel on nähtud Põhja-Korea raketispetsialiste, teatas New York Times.

Viimasel ajal on taas teatatud kloorgaasi kasutamisest Süüria valitsusvägede poolt, mida valitsus eitab.

Teadete järgi on Põhja-Korea saatnud ebaseaduslikult Süüriasse kuumust ja hapet taluvaid plaate, korrosioonikindlaid ventiile ja termomeetreid. Plaate kasutatakse teadete kohaselt selleks, et ehitada ruume, kus valmistatakse keemiarelvi.

Wall Street Journali teatel liikus 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses Hiina kaubandusfirma kaudu Süüriasse viis saadetist, mis on väidetavalt osa kümnetest saadetistest mitme aasta jooksul.

Wall Street Journal teatas, et Süüria valitsuse teaduslike uuringute keskus on maksnud Põhja-Koreale mitmete varifirmade kaudu.

Süüria valitsus on väidetavalt ÜRO ekspertidele öelnud, et ainsad Süürias viibivad põhjakorealased on sporditreenerid ja sportlased.

Ekspertide sõnul on Põhja-Korea pakkunud juba pikka aega raha eest sõjalisi materjale ja relvade alast oskusteavet üle maailma.

Süürial ja Põhja-Koreal on aastakümnete pikkused sõjalised sidemed.