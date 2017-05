Põhja-Korea vangivalvur paljastas vangilaagrite õõvastava igapäeva

Tuhanded inimesed Põhja-Korea vangilaagrites seisavad silmitsi peksmise, vägistamise, nälja ja hukkamisega, paljastas vangilaagrite kunagine valvur.

Lim Hye-jin kirjeldas usutluses ajalehele The Mail on Sunday, kuidas poliitilisi dissidente pärast katseid laagrist põgeneda massiliselt elusalt põletati, neil päid paha võeti või nad maha lasti, vahendab uudisteportaal Independent.

„Meid mõjutati vangidele mitte kaasa tundma. Meile öeldi, et nad panid toime kohutavaid kuritegusid. Nüüd ma tean, et nad olid tavalised inimesed, seega tunnen ma end süüdi,“ tunnistas Lim.

„Ma tunnen end reedetuna liidrite poolt, kes meile valetasid,“ rääkis juba aastaid paguluses elav naine. „Meile öeldi, et me ei peaks neid kohtlema kui inimesi. Nüüd tunnen ma end kohutatuna.“

Lim, kes põgenes stalinistlikust riigist 15 aasta eest, kirjeldas ajalehele üht intsidenti, kus kahel vennal õnnestus lühiajaliselt vabadusse pageda. Kättemaksuks hukati nende seitse pereliiget. Vennad saadi peagi kätte ja toodi vanglasse tagasi. Neid pilluti karistuseks kividega, misjärel võeti mõlemal maha pea. Limi sõnul tehti seda selleks, et kaasvange „hoiatada“.

Naine rääkis ka, kuidas ta nägi pealt ühe oma sookaaslase elusalt põletamist ja kümnete teiste vägistamist. Neid õudusi korraldasid tema sõnul vangivalvurid, kes ei näinud vange kui inimesi, vaid kui pelgalt loomi.

Põhja-Korea vangilaagrites üle kogu riigi viibib hinnanguliselt 200 000 inimest, samal ajal kui kümned tuhanded inimesed on toimetatud nn kasvatuslikesse laagritesse, kus talitatakse inimestega samasugusel julmal viisil.

Olukord Põhja-Korea ja lääneriikide nagu USA, Lõuna-Korea ja Jaapani vahel on samal ajal pingelisem kui varem.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ähvardas Pyongyangi sel nädalal suure konfliktiga, kui see ei peata oma tuumaprogrammi arendamist. Asepresident Mike Pence külastas aga demilitariseeritud tsooni Korea poolsaarel kahe riigi piiril ja hoiatas, et strateegilise kannatlikkuse ajastu on läbi.

Prantsusmaa läkitas sel nädalal Jaapanisse Sasebo sadamasse oma helikopterikandja Mistral, mis võtab osa ühisõppustest koos Jaapani, Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia alustega, kuid ähvardab ärritada Hiinat, mida omakorda USA administratsioon ärgitab Põhja-Koreale vastu astuma.