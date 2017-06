Põhja-Korea vangistusest koomas naasnud ja surnud USA tudeng maetakse täna Ohios

USA kolledžitudeng Otto Warmbier, kes veetis üle aasta Põhja-Koreas vangistuses, saadeti koomas koju ja suri, maetakse neljapäeval koduosariigis Ohios.

Põhja-Korea hotellist poliitilise plakati varastamise eest süüdi mõistetud 22-aastane Warmbier evakueeriti eelmisel nädalal pärast 18 kuu veetmist Põhja-Korea vanglas, vahendab AFP.

Tõsise ajukahjustusega Warmbier suri esmaspäeval kodulinnas Cincinnatis.

Ärasaatmine toimub Cincinnati eeslinna Wyomingi keskkoolis, mille Warmbier lõpetas 2013. aastal. Ta maetakse Cincinnati Oak Hilli kalmistule.

Warmbieri isa Fred ütles varem ajakirjanikele, et tema poja meelitas nagu teisedki USA turistid Põhja-Koreasse Hiina reisiettevõte.

„Otto on noor põnevust otsiv suurepärane laps, kes pidi käima maailma selles osas kolledži jaoks kogemuse saamiseks, ja ütles: „Hei, ma olen kuulnud mõnedest sõpradest, kes on seda teinud. Ma tahaksin seda teha.“ Niisiis nõustusime me laskma tal seda teha,“ rääkis Fred Warmbier. „Nad meelitavad ameeriklasi ja siis võtavad nad pantvangi ja siis teevad nad nendega asju ja see juhtus minu pojaga.“

Warmbier vahistati, kui ta oli Põhja-Koreast lahkumas, ja mõisteti 2016. aasta märtsis 15 aastaks sunnitööle. Perekond ei kuulnud tema saatusest enam midagi.

Siis, vahetult enne evakueerimist, teatas Põhja-Korea režiim, et Warmbier on suurema osa vangistuse ajast koomas olnud.

Warmbier suri esmaspäeval ulastuslikku ajukahjustusse, mis arstide sõnul tekkis tõenäoliselt südame ja hingamise seiskumise tõttu.

Arstlik läbivaatus ei näidanud, mis selle kahjustuse tekitas, kuid ei leitud ka tõendeid botulismi kohta, mis oli kooma põhjus Põhja-Korea teatel.

Hamiltoni maakonna koroneri büroo jättis Warmbieri pere soovil lahkamise tegemata.

USA välisminister Rex Tillerson hoiatas, et Washington võtab Põhja-Korea Warmbieri saatuse eest vastutusele, ning nõudis veel kolme seal vangis hoitava ameeriklase vabastamist.