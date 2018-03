Põhja-Korea välisminister käis eile Rootsis. Kas Trump ja Kim kohtuvad Stockholmis?

Üleeile ja eile viibis Rootsis Põhja-Korea välisminister Ri Yong-Ho, kes kohtus eile oma Rootsi ametikaaslase Margot Wallströmiga.

Ministrid vestlesid Põhja-Korea tuumarelvaprogrammi lõpetamisest, USA ja Põhja-Korea riigipeade võimalikust kohtumisest ja kolme Põhja-Koreas kinnipeetud ameeriklase saatusest.

"Oli hea ja konstruktiivne atmosfäär, saame näha, mis järgmiseks juhtub," kommenteeris Wallström. "Vaja on dialoogi ja meil oleks hea meel seda kohtumist korraldada. Aga me pole naiivsed, et arvaksime, et saame kõik maailma probleemid lahendada. Seda, kuidas edasi liikuda, peavad pooled otsustama omavahel."

Põhja-Korea liider Kim Jong-un esitas Lõuna-Korea kaudu USA presidendile Donald Trumpile ettepaneku kohtuda ja see võttis eelmisel nädalal kutse vastu. Põhja-Korea pole kohtumise teemat rohkem avalikult kommenteerinud.