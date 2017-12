Põhja-Korea: USA ähvardused muudavad sõja Korea poolsaarel vältimatuks

USA ja Lõuna-Korea suur ühisõppus ning USA ennetava löögi ähvardused on muutnud sõja puhkemise Korea poolsaarel vaieldamatuks tõsiasjaks, teatas Põhja-Korea välisministeerium.

Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja süüdistas poolsaare sõja äärele tõukamises USA ametnike konfrontatsioonilisi sõda õhutavaid avaldusi, vahendab Reuters.

„Praegu jääb küsimus: millal sõda valla pääseb?” ütles välisministeeriumi esindaja eilses avalduses, mida vahendas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA.

„Me ei soovi sõda, aga ei poe ka selle eest peitu,” teatas ta.

„Viimasel ajal, kui USA viib läbi oma kõigi aegade suurimat õhuväeõppust Korea poolsaarel, mille sihikul on Korea Rahvademokraatlik Vabariik, demonstreerivad tema poliitikud ärevust tekitavaid märke, tehes üksteise järel sõjakaid avaldusi,” lausus Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja. „Neid konfrontatsioonilisi sõda õhutavaid avaldusi ei saa tõlgendada muul viisil kui hoiatust meile, et me oleksime valmis sõjaks Korea poolsaarel.”