Põhja-Korea: ÜRO sanktsioonide karmistamine tähendab sõda

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho ütles pühapäeval, et ÜRO sanktsioonide karmistamine on sõjaakt, mis tähendab täielikku majanduslikku embargot. Tema sõnul karistatakse riike, kes olid meetme poolt.

ÜRO Julgeolekunõukogu toetas reedel Põhja-Koreale uute veelgi karmimate sanktsioonide kehtestamist, mille alla loetakse naftatarnete piiramist ja Põhja-Korea tööjõu kodumaale tagasisaatmist. vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ameeriklaste resolutsiooni, mille poolt oli ka Hiina, eesmärk on vähendada nafta eksporti Põhja-Koreasse 90% võrra, seades piiri: 500 000 barrelit aasta kohta.

Välisminister Ri avaldas uudisteagentuuri KCNA vahendusel arvamust, et ameeriklasi hirmutab Põhja-Korea tuumavõimekus, süvendades üha enam ja enam nende raevu, päädides seni kõige karmimate sanktsioonidega.

Uus sanktsioonide resolutsioon on samaväärne täieliku majandusliku embargo kehtestamisega,

ütles minister.

„Me määratleme seda sanktsioonide resolutsiooni kui meie maa suveräänsuse räiget rikkumist ja sõjaakti, mis ohustab rahu ja stabiilsust Korea poolsaarel,“ avaldas ta ametliku seisukoha.

Tema sõnul ei kavatse isolatsionistlik paariariik aga sanktsioonide pärast oma tuumakavatsustest loobuda.

„Me tugevdame kaitse eesmärgil veelgi oma tuumaheidutust, mille eesmärk on vabaneda USA tuumaähvardustest, šantaažidest ja vaenulikest käikudest, luues nendega jõudude praktilise tasakaalu,“ ütles Ri. „USA ei tohi unustada, et me oleme strateegiline riik, mis võib kujutada nende rahvale tõsist tuumaohtu.“

Välisministri hoiatuse kohaselt tabab riike, kes seisid uue sanktsioonidepaketi taga, Põhja-Korea raev.

„Riigid, kes tõstsid oma käe selle sanktsioonide resolutsiooni poolt, kannavad täiel määral vastutust resolutsiooni tagajärgede eest, ja me tagame igavesti, et nad maksavad tehtu eest kõrget hinda.“