Põhja-Korea: tuumasõda võib puhkeda igal hetkel

Põhja-Korea esindaja ÜRO-s asetäitja Kim In-ryong hoiatas, et olukord Korea poolsaarel on jõudnud juuksekarva otsas olevasse punkti ja tuumasõda võib puhkeda igal hetkel.

Kim ütles ÜRO peaassamblee desarmeerimiskomiteele, et Põhja-Korea on ainus riik maailmas, kes on alates 1970. aastates saanud tunda USA nii äärmuslikke ja otseseid tuumaähvardusi, ning tal on õigus omada tuumarelvi enesekaitseks, vahendab Associated Press.

Kim viitas ulatuslikele iga-aastastele sõjaväeõppustele, kus tema sõnul kasutatakse tuumajõude, ning ütles, et veelgi ohtlikum on USA plaan viia läbi salaoperatsioon Põhja-Korea kõrgeima juhtkonna kõrvaldamiseks.

Kimi sõnul sai Põhja-Korea sel aastal oma riikliku tuumajõu valmis ja sai seega täiemõõduliseks tuumariigiks, millel on erineva tegevusulatusega kohaletoimetamisevahendid, sealhulgas aatomipomm, vesinikupomm ja mandritevahelised ballistilised raketid.

„Kogu USA mandriosa on meie tulelöögi ulatuses ja kui USA söandab meie pühale territooriumile kas või tolli jagu sisse tungida, ei pääse ta meie rängast karistusest üheski maakera osas,“ hoiatas Kim.

Kim nimetas Põhja-Korea tuuma- ja raketiarsenali hindamatuks strateegiliseks jõuks, mida ei saa kuidagi olematuks pöörata ega millegi vastu vahetada.

„Kui USA vaenulikku poliitikat ja tuumaohtu ei ole täielikult kõrvaldatud, ei pane me kunagi oma tuumarelvi ega ballistilisi rakette mingitel tingimustel läbirääkimislauale,“ ütles Kim.

Kim ütles desarmeerimiskomiteele, et Korea Rahvademokraatlik Vabariik lootis tuumavabale maailmale, kuid selle asemel kiirendavad kõik tuumariigid oma relvade moderniseerimist, taaselustades külma sõja ajastut meenutava tuumavõidurelvastumise. Kim märkis, et tuumarelvi omavad riigid, sealhulgas USA, boikottisid tuumarelvade keelustamise leppe läbirääkimisi.

„KRDV toetab järjekindlalt tuumarelvade täielikku likvideerimist ja jõupingutusi kogu maailma tuumarelvadest vabastamiseks,“ ütles Kim. Niikaua aga, kuni USA tuumarelvade keelustamise leppest kõrvale jääb ning ähvardab ja šantažeerib KRDV pidevalt tuumarelvadega, ei ole KRDV Kimi sõnul olukorras, kus saaks leppega ühineda.

USA välisminister Rex Tillerson ütles pühapäeval, et diplomaatilised jõupingutused Põhja-Korea kriisi lahendamiseks jätkuvad kuni esimese pommi langemiseni.