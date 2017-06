Põhja-Korea tuumapolügoonil märgati taas tegevust

Ameerika luureraketid tuvastasid pärast mitu nädalat kestnud vaikust uue tegevuse Põhja-Korea maa-aluses tuumakatsetuste polügoonil.

USA ametnike sõnul ei ole veel selge, kas tegevus viitab Põhja-Korea kuuendale tuumakatsetusele, vahendab CNN.

Hiljuti on uuendatud Põhja-Koread puudutavaid sõjaväelisi plaane ja neid on kavas tutvustada president Donald Trumpile, et saada hinnang, kuidas tuumakatsetuse puhul käituda.

Siiski ei ole alust arvata, et katsetusele reaalselt järgneks sõjalist tegevust.

Juhul kui Põhja-Korea peaks kuuenda tuumakatsetuse siiski tegema, on CNN-iga suhelnud USA ametnike sõnul selge, et praegune Hiina poolne survestamine ei tööta. Nad lisasid, et USA valitsuse poliitika näeb eelkõige ette Põhja-Korea survestamist läbi Hiina.

Trump on Hiinat nimetanud võtmetegelaseks USA pingutustes ohjata Põhja-Koread välja töötamast tuumalõhkepeaga varustatud rakette. Teisipäeval andis Trump Hiina rollile sünge hinnangu ja kirjutas Twitteris: „Kuigi ma hindan väga president Xi ja Hiina pingutusi Põhja-Koreaga aitamisel, see ei ole töötanud. Vähemalt ma tean, et Hiina proovis!“

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017