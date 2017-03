Põhja-Korea tulistas välja neli ballistilist raketti, millest kolm maandus Jaapani merevööndisse

Põhja-Korea tulistas välja neli ballistilist raketti, millest kolm maandus Jaapani majandusvööndisse, ütles esmaspäeval peaminister Shinzo Abe.

Pöördumises Jaapani parlamendi poole ütles Abe, et rakettide tulistamise näol on tegemist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumisega.

"See on äärmiselt ohtlik tegevus," lisas peaminister.

USA ametnik kinnitas samuti, et Põhja-Pyongani provintsist tulistati neli mürsku, mis suurema tõenäosusega olid ballistilised raketid.

Jaapani peaminister ütles, et kolm raketti maandus Jaapani majandusvööndisse, mis vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele algab 200 meremiili (ligikaudu 340 kilomeetri) territoriaalmere lähtejoonest.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi kinnitusel jälgivad Lõuna-Korea ja USA võimud asjade edasist arengut suure tähelepanuga.

Lõuna-Korea presidendi kohusetäitja Hwang Kyo-ahn mõistis hukka rakettide katsetusi ja nimetas seda otseseks väljakutseks rahvusvahelisele üldsusele.

USA ja Lõuna-Korea viivad alates kolmapäevast läbi iga-aastased ühisõppused, mis on ühtlasi ärritanud ka Põhja-Korea ametivõime.