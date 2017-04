Põhja-Korea tulistas läänerannikult välja järjekordse ballistilise raketi

Põhja-Korea korraldas laupäeva varahommikul uue ballistilise raketi katsetuse.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi teatel tulistas stalinistlik riik oma lääneosast Pukchangi lennuvälja lähedalt hommikul välja seni tuvastamata raketi, mis hävis vahetult pärast starti, vahendab uudistekanal BBC.

USA relvajõudude teatel lendas rakett Põhja-Korea territooriumi kohal õhku pelgalt sekundid pärast starti.

USA välisminister Rex Tillerson hoiatas samal ajal rahvusvahelist kogukonda, et tuumarünnak Soulile ja Tokyole on täiesti võimalik. Ta tõdes, et kui maailm ei asu Pyongyangi vastu karme samme astuma, päädib see kriis katastroofiga. „Tuumarünnak on pelgalt aja küsimus,“ tõdes Tillerson ÜRO Julgeolekunõukogu eilsel istungil.

USA kasutab vajadusel sõjalist jõudu, märkis ta.

Ka USA president Donald Trump hoiatas neljapäeval, et suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik. „On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles ta Reutersile.

„Meile meeldiks väga lahendada asju diplomaatiliselt, aga see on väga keeruline,“ lisas Trump.

Vahetult pärast raketikatsetust, säutsus riigipea: „Põhja-Korea näitas üles lugupidamatust Hiina ja tema väga austatud presidendi soovide vastu, kui tulistas täna ebaõnnestunult välja raketi. Halb!“