Põhja-Korea tulistas läänerannikult välja ballistilise raketi

Põhja-Korea korraldas täna hommikul järjekordse ballistilise raketi katsetuse.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi teatel tulistas stalinistlik riik oma lääneosast Pukchangi lennuvälja lähedalt hommikul välja seni tuvastamata raketi, mis lendas ca 500 kilomeetrit ja kukkus seejärel merre, vahendab uudistekanal CNN.

Allikate sõnul oli tõenäoliselt tegemist kontinentidevahelise ballistilise raketiga.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on varem hoiatanud, et kui Põhja-Korea ei lõpeta oma raketi- ja tuumaprogrammi arendamist, on suur konflikt nendega võimalik. „On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles ta eelmisel kuul Reutersile.

Välisminister Rex Tillerson tõdes samal ajal, et kui maailm ei asu Pyongyangi vastu karme samme astuma, päädib see katastroofiga. „Tuumarünnak Souli või Tokyo pihta on pelgalt aja küsimus,“ tõdes ta toona ÜRO Julgeolekunõukogu istungil.

Lõuna-Korea uus president Moon Jae-in tunnistas sel nädalal, et sealsete võimude kannatus hakkab pidevate raketikatsetuste tõttu katkema ja nad on valmis Põhja-Korea tuuma­ähvardustele vastama.

USA otsustas Korea poolsaare rannikule saata lennukikandja USS Ronald Reagan. Juba praegu on seal lennukikandja USS Carl Vinson.

Lõuna-Korea raadio KBS andmetel harjutasid Lõuna-Korea ja USA eriüksuslased õppusel "Warrior Strike-7" Põhja-Korea tuumaobjektide ründamist ja hävitamist.