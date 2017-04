Põhja-Korea tulistas ebaõnnestunult välja tundmatut tüüpi raketi

Põhja-Korea korraldas pühapäeva hommikul uute pingete ajel rahvusvahelise kogukonna survest hoolimata värske raketikatsetuse, mis teadaolevalt ebaõnnestus.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi teatel tulistas stalinistlik riik oma idaosast Hamkyongi maakonnas asuva Sinpo linna lähedalt varahommikul välja tundmatut tüüpi raketi, mis hävis vahetult pärast starti, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Rakett lendas õhku peaaegu kohe,“ ütles USA mereväe ohvitser Dave Benham Reutersile.

Analüütikute sõnul ei olnud tõenäoliselt tegemist siiski mandritevahelise ballistilise raketiga.

Alles laupäeval näitas Põhja-Korea riigi asutaja Kim Il-sungi 105. sünniaastapäevale pühendatud paraadil uusi kaugmaa- ja allveelaevadele paigutatavaid rakette.

Raketid näisid olevat hiigelparaadi peateema. Kim Il-sungi pojapoeg, Põhja-Korea praegune valitseja Kim Jong-un tervitas strateegiliste vägede ülemat eraldi.

„Päikese päevale“ pühandatud pidustused leidsid aset Pyongyangi Kim Il-sungi väljakul. Sõduritele järgnesid tankid, mobiilsed raketisüsteemid ja muud relvad.

Relvaanalüütikute sõnul näidati paraadil ka uut tüüpi mandritevahelisi ballistilisi rakette.

Paraadil olid ühltasi allveelaevadelt välja lastavad ballistilised raketid. Tegemist oli esimese korraga, kui Põhja-Korea on sellised rakette näidanud. Nende lennuulatus on üle tuhande kilomeetri.

Toimuvat saatis tänavu suur rahvusvaheline tähelepanu, kuna pinged Põhja-Korea ja Ameerika Ühendriikide vahel on jõudnud ohtliku vastasseisuni.

USA president Donald Trump lubas sel nädalal, et USA on valmis tuumavõimekusega Põhja-Korea probleemi lahendama. Telekanali NBC teatel on kaalumisel ka ennetev rünnak Pyongyangi vastu.

Põhja-Korea asevälisminister Han Sond-ryol ütles üleeile omakorda, et riik on valmis kasutama oma võimsaimat tuumaarsenali, kui USA kavatseb hakata seda mõtlematult sõjaliselt provotseerima.

Kim Jong-uni lähedane abi Choe Ryong-hae esines ka paraadil oma kõnes sõjaka hoiatusega USA aadressil.

„Kui Ühendriigid korraldavad meie vastu hoolimatu provokatsiooni, vastab meie revolutsiooniline jõud otsekohe hävitava löögiga ja me vastame täiemõõdulisele sõjale täiemõõdulise sõjaga,“ teatas ta.

Hiina hoiatas samal ajal rahvusvahelist üldsust, et konflikt Põhja-Koreaga võib puhkeda iga hetk.

Hiina välisminister Wang Yi rõhutas, et dialoog on endiselt ainus võimalik tee lahenduseni.