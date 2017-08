Põhja-Korea tulistas ebaõnnestunult välja mitu lühimaaraketti

Põhja-Korea tulistas ööl vastu tänast oma idarannikult välja kolm lühimaaraketti.

Ametnike sõnul tulistati raketid välja Kittaeryongi lähedalt ja need kukkusid Jaapani merre, vahendab uudisteagentuur AP.

USA väejuhatuse kohalik eestkõneleja Dave Benham ütles, et kolm raketti tulistati välja poole tunni jooksul ning neist kahe lend ebaõnnestus, millest omakorda üks plahvatas pea kohe pärast starti.

Põhja-Korea jätkab pea iganädalaselt erinevate rakettide katsetamist rahvusvahelise kogukonna survest ja sanktsioonidest hoolimata.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on varem hoiatanud, et kui Põhja-Korea ei lõpeta oma raketi- ja tuumaprogrammi arendamist, on suur konflikt nendega võimalik. „On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles ta hiljuti Reutersile.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in tõdes ühtlasi, et nende kannatus hakkab pidevate katsetuste tõttu katkema ja nad on valmis ähvardustele vastama.