Põhja-Korea tulistas ballistilise raketi välja jõudemonstratsioonina Donald Trumpile

Põhja-Korea tulistas lõunanaabri teatel ööl vastu tänast välja ballistilise raketi, et demonstreerida oma jõudu Ameerika Ühendriikide presidendile Donald Trumpile.

Rakett tulistati välja Banghyoni õhujõudude baasist kohaliku aja järgi kell 7.55 ja see lendas enam kui 500 kilomeetrit enne, kui kukkus Jaapani merre, vahendab Guardian.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi hinnangul oli tegu keskmaa tegevusraadiusega ballistilise raketi Rodongiga. Alles mõne kuu eest tulistati samast baasist välja mitu kesktegevusraadiusega raketti Musudan.

Jaapani peaminister Shinzo Abe ütles varahommikul, et Põhja-Korea viimane raketikatsetus on täiesti vastuvõetamatu. Ta rõhutas, et Pyongyang peab käituma ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidele vastavalt.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump märkis omalt poolt, et tahab „kõikidele mõista anda ja arusaadavaks teha, et USA seisab 100-protsendiliselt oma hea liitlase Jaapani taga“.