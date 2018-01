Põhja-Korea tuleb taliolümpiale!

Ideaalis vähendab see pingeid kahe Korea suhtetes.

Need on muutunud aina pingelisemaks pärast 2015. aastat, kui Lõuna-Korea seiskas ühise projekti Põhja-Koreas Kaesongi tööstuskompleksis, sest Põhja-Korea hakkas rakette ja tuumarelvi testima.

Põhjapool reageeris tollal igasuguse suhtlemise katkestamisega ja lõikas isegi telefoniühenduse läbi. Lisaks on Põhja-Korea aina jätkanud keelatud relvade programmi arendamisega.

Teemaderingis on tõenäoliselt Põhja-Korea osalemine veebruaris Lõuna-Koreas taliolümpial ja Korea sõja tõttu lahutatud perekondade taaskokkuviimine.

[HILJEM LISATUD] Ametlikult kinnitatud: Põhja-Korea osalebki juba järgmisel kuul Lõuna-Koreas PyeongChangi taliolümpial!

Põhja-Korea saadab mängudele nii sportlasi kui ka ergutustüdrukud, lisaks kunstitrupi, muidukülastajaid, taekwondo esitlustiimi ja ajakirjanikke.

South Korea's Unification Ministry said North Korea has agreed to send representatives to the Winter Olympics next month. Live updates here: https://t.co/wUm750XluN pic.twitter.com/BtcwmhGvh8

— CNN International (@cnni) January 9, 2018