Põhja-Korea: Trump kuulutas meile sõja

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho teatas esmaspäeva õhtul ÜRO Peaassambleel ajakirjanikele, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kuulutas neile sõja.

Tema sõnul on Pyongyang võtnud endale nüüd õiguse tulistada alla Korea poolsaare kohal lendavad USA sõjalennukid isegi juhul, kui need ei lenda Põhja-Korea õhuruumi, vahendab uudistekanal BBC.

„Maailmal tuleks hästi meeles pidada, et see oli USA, kes kuulutas esimesena sõja,“ ütles 55-aastane diplomaat.

#BREAKING North Korea foreign minister says Trump has declared war on his country

— AFP news agency (@AFP) September 25, 2017

„Arvestades, et USA kuulutas meile sõja, on meil igasugune õigus asuda rakendama vastumeetmeid, sh tulistada alla USA strateegilised pommitajad, kui nad ei ole meie õhuruumis,“ lisas ta. „Küsimus, keda pole meie seas enam kauaks, saab siis vastuse.“

„Neid ei ole enam kauaks“

Trump vastas ööl vastu pühapäeva oma Twitteri kontol Põhja-Korea välisministri kõnele ÜRO Peaassamblee ees, teatades, et põhjakorealasi „ei ole enam kauaks“.

Välisminister Yong-Ho nimetas laupäeval oma kõnes Trumpi ohuks rahvusvahelisele julgeolekule ning seadis kahtluse alla tema vaimse tervise ja võimekuse tema ümber toimuvat mõista. Ta hoiatas, et Trump peab Kim Jong-uni solvamise ja raketimeheks nimetamise eest kibedalt maksma.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Kõne järel vastas Trump Põhja–Korea ähvardustele, teatades oma kontol: „Ma kuulsin äsja Põhja-Korea välisministri kõnet ÜROs. Kui ta edastab väikese raketimehe mõtteid, pole neid enam kauaks!“

Trump ütles juba teisipäeval oma esimeses kõnes ÜRO peaassambeel, et hävitab Põhja-Korea täielikult, kui viimane peaks ähvardama ameeriklasi ning tema liitlasi. Isolatsionistliku riigi juhti nimetas ta enesetapumissioonil olevaks „raketimeheks“.

The🇺🇸has great strength & patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy #NoKo. pic.twitter.com/P4vAanXvgm

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un vastas sellele reedel, nimetades USA riigipead „nõrdrameelseks“. „Ma taltsutan peast segase USA nõdrameelse [liidri] kindlalt ja lõplikult tulega,“ ütles Kim.

„Ametisseastumse järel on Trump teinud muret kogu maailmale, loopides eri riikide suunas ähvardusi ja tegeledes väljapressimisega. Ta ei ole riigi kõrgeima juhi tööks kõlblik. Ta ei ole poliitik, vaid lihtsalt pätt ja gängster, kes armastab tulega mängida,“ lajatas Kim.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017

Trump säutsus seejärel omakorda: „Kim Jong-un on selgelt hullumeelne, keda tema rahva nälgimine ega hukkumine ei häiri. Ta pannakse proovile nagu ei kunagi varem!“

Isolatsionistlik Põhja-Korea viis rahvusvahelisest pahameelest hoolimata septembri algul läbi oma kuuenda tuumakatsetuse ja lennutas nädal hiljem keskmaaraketi üle Jaapani Vaikse ookeani põhjaossa.