Põhja-Korea tööpartei häälekandja: korea rahvas on võika kurjategija Trumpi surma mõistnud

Põhja-Korea riiklik meedia mõistis USA presidendi hukka Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni solvamise eest Aasia-visiidi käigus ning teatas, et Trump on ära teeninud surmanuhtluse, vahendab USA Today.

„Kõige hullem kuritegu, mida ei saa kunagi andestada, on see, et ta söandas pahatahtlikult solvata kõrgeima juhtkonna väärikust. Ta peaks teadma, et ta on lihtsalt võigas kurjategija, kelle korea rahvas on surma mõistnud,” kirjutas Põhja-Korea valitseva töölispartei ametlik häälekandja Rodong Sinmun oma juhtkirjas.

Ajaleht nimetas Trumpi ka argpüksiks Põhja- ja Lõuna-Korea vahelise demilitariseeritud tsooni külastamise ärajäämise pärast.