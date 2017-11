Põhja-Korea teatel on uue raketi löögiulatuses kogu USA mandriosa

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un teatas täna, et tema maa on saavutanud täieliku tuumariikluse pärast uue raketi katsetamist, mis on võimeline lendama igale poole USA-s.

Põhja-Korea televisioon tõi taas ekraanile legendaarse diktori Ri Chun-hee, kes ilmub välja ainult tähtsamate uudiste korral, et see teatavaks teha, vahendab AFP.

„Kim Jong-un kuulutas uhkusega, et me oleme nüüd lõpuks ellu viinud riiklike tuumajõudude valmis ehitamise suure ajaloolise ürituse, raketijõudude ülesehitamise ürituse,” ütles Ri.

„Suur edu mandritevahelise ballistilise raketi Hwasong-15 katsetusel on Korea Rahvademokraatliku Vabariigi suure ja kangelasliku rahva saavutatud hindamatu võit,” lisas Ri.

Põhja-Korea riikliku meedia teatel oli viimane rakett arenenum kui ükski varem katsetatu.

„Mandritevahelise ballistilise raketi Hwasong-15 tüüpi relvasüsteem on mandritevaheline ballistiline rakett, mille tipus on ülisuur raske lõhkepea, mis on võimeline andma lööki kogu USA mandriosale,” teatas ametlik uudisteagentuur KCNA.

Pyongyang teatas, et rakett jõudis 4475 kilomeetri kõrgusele ja kukkus merre 950 kilomeetri kaugusel väljalaskmiskohast.

Vähemalt ühe lääne eksperdi sõnul viitab raketi kõrge trajektoor 13 000-kilomeetrisele lennuulatusele, mis on suurem kui ühegi varasema katsetuse puhul ja mille sisse jäävad kõik suuremad USA linnad.

USA president Donald Trump jäi oma reageeringus ebamääraseks.

„Ma ütlen teile ainult, et me hoolitseme selle eest,” ütles Trump. „See on olukord, millega me tegeleme.”

USA välisminister Rex Tillerson rõhutas, et diplomaatilised valikud kriisi lahendamiseks jäävad rakendatavaks ja avatuks.

Jaapani peaminister Shinzo Abe nimetas aga raketikatsetust lubamatuks ja vägivaldseks teoks ning Lõuna-Korea president Moon Jae-in mõistis hukka Põhja-Korea hoolimatu käitumise.

USA kaitseminister James Mattis ütles, et tegemist on märkimisväärse sammuga edasi Põhja-Korea „põhimõtteliselt kogu maailma ähvardavate” rakettide ehitamisel.

Kuigi Pyongyang ei ole veel tõestanud taassisenemistehnoloogia valdamist, mida on vaja lõhkepea uuesti Maa atmosfääri toomiseks, usuvad eksperdid, et Põhja-Korea on vähemalt töötava mandritevahelise tuumalöögi võimekuse väljaarendamise lävel.