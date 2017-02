Põhja-Korea teatel oli ballistilise raketi katsetus edukas

Põhja-Korea teatas riikliku meedia vahendusel, et viis edukalt läbi uue ballistilise raketi katsetuse. Varem avalikustamata raketti Pukguksong-2, mida riiklik meedia nimetas keskmise kaugmaa ballistiliseks raketiks, katsetati pühapäeval riigi valitseja Kim Jong-uni silme all, teatas riiklik uudisteagentuur KCNA.

Kim oli katsetuse juures kohal ja andis isiklikult korralduse raketi väljalaskmiseks. KCNA teatel on tegemist „Korea stiilis uut tüüpi strateegilise relvasüsteemiga“, vahendab CNN.

Lõuna-Korea ja USA kinnitasid pühapäeval raketi väljalaskmist.

USA ametniku sõnul lendas rakett 500 kilomeetrit, enne kui Jaapani merre kukkus, ning see startis Põhja-Pyongani provintsist. Keskmaarakettide lennuulatus on tavaliselt 3000-5500 kilomeetrit.

Arvatakse, et Pukguksong-2 kasutab tahkekütusel töötavat mootorit, mis võimaldab kiiremat väljalaskmist ja suurendab väljalaskmisprotsessi mobiilsust, teatas Lõuna-Korea ühendatud staabiülemate komitee pressiesindaja.

Samuti usub Lõuna-Korea ühendatud staabiülemate komitee, et Pyongyang kasutas niinimetatud külma väljalaskmise süsteemi, mille puhul tõstetakse rakett maast õhku surve abil ning mootorid käivitatakse alles õhus.

KCNA teatas, et rakett on võimeline kandma tuumalõhkepead ja vältima allatulistamist. KCNA teatel väljendas Kim suurt rahulolu veel ühe võimsa tuumarünnakuvahendi omamise üle, mis on täienduseks riigi kohutavale võimsusele.