Põhja-Korea teatel jälgis Kim Jong-un uue „kõrgtehnoloogilise” relva katsetust

Tegemist on aga esimese teadaoleva korraga sel aastal, kui Kim jälgib suuremat relvakatsetust, vahendab BBC News.

Juunis leppisid Kim ja USA president Donald Trump kokku, et Korea poolsaar muudetakse tuumavabaks, aga detailset plaani pole paika pandud.

Põhja-Korea meedia ei ole avaldanud mingeid detaile selle kohta, missuguse relvaga tegemist oli. Lõuna-Korea teatas, et analüüs käib, aga paljud on viidanud sellele, et Põhja-Korea ei ole võtnud omale kohustust peatada relvade arendamine või sulgeda raketibaasid.

USA välisministeeriumi esindaja ütles, et seal jäädakse kindlaks, et Trumpi ja Kimi lubadused täidetakse.

„Kim Jong-un inspekteeris värskelt väljaarendatud kõrgtehnoloogilise taktikalise relva katsetust riigikaitseteaduse akadeemias,” teatas KCNA. „Kõrgtehnoloogilise taktikalise relva katsetus viidi läbi edukalt.”

KCNA lisas, et Kim väljendas suurt rahulolu moodsa relva üle, mis tekitab riigile läbistamatu kaitse ja tugevdab rahvaarmee lahingujõudu.