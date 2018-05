Põhja-Korea teatas oma tuumapolügooni hävitamisest rea plahvatustega

Põhja-Korea teatas täna, et hävitas oma tuumakatsetuste polügooni rea plahvatustega mitme tunni jooksul välisajakirjanike juuresolekul.

Plahvatused tuumapolügoonil sügaval mägedes Põhja-Korea väheasustatud kirdeosas keskendusid kolmele tunnelile ja mitmetele vaatlustornidele ümbritsevas piirkonnas, vahendab Associated Press.

Põhja-Korea otsust Punggye-ri tuumapolügoon sulgeda on üldiselt peetud riigi juhi Kim Jong-uni žestiks positiivse tooni andmiseks loodetavasti ees seisvale tippkohtumisele USA presidendi Donald Trumpiga. See ei ole aga pöördumatu samm ja sellele peavad järgnema olulisemad teod, et täita Trumpi tuumarelvadest vabanemise nõudmised.

Põhja-Korea ei kutsunud tseremooniale rahvusvahelisi vaatlejaid, mis vähendab selle väärtust tõsise järeleandmisena.