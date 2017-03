Põhja-Korea teatas Malaisia suursaadiku riigist väljasaatmisest

Põhja-Korea käskis riigist lahkuda Malaisia suursaadikul vastuseks Põhja-Korea saadiku väljasaatmisele Malaisiast seoses Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami surmaga Kuala Lumpuri lennujaamas.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas esmaspäeval, et Malaisia suursaadik kuulutati persona non grata’ks ja talle anti korraldus riigist 48 tunni jooksul lahkuda, vahendab Associated Press.

Laupäeval käskis Malaisia 48 tunni jooksul riigist lahkuda Põhja-Korea suursaadikul Kang Cholil, sest ta oli kritiseerinud Kim Jong-nami mõrva uurimist Malaisia võimude poolt.

Kang ütles esmaspäeval Kuala Lumpuri lennujaamast lahkuma valmistudes, et Malaisia võtab tarvitusele äärmuslikke meetmeid, mis teevad suurt kahju kahepoolsetele suhetele.

Malaisia teatas juba 20. veebruaril, et kutsub oma suursaadiku Põhja-Koreast „konsultatsioonideks“ tagasi.