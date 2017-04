Põhja-Korea teatas, et on valmis USA-le igal sõjapidamise viisil vastama

Põhja-Korea lubas karmi vastulööki igasugustele sõjalistele sammudele, mis võivad järgneda USA lennukikandja USS Carl Vinsoni lahingugrupi saatmisele Korea poolsaare vetesse.

„Me võtame USA täielikult vastutusele katastroofiliste tagajärgede eest, mille toob kaasa tema ennekuulmatu tegevus,“ ütles Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja esmaspäeval riikliku uudisteagentuuri KCNA vahendusel, teatab Reuters.

„See tõestab, et USA hoolimatud sammud Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki sissetungimiseks on jõudnud oma stsenaariumi tõsisesse faasi,“ öeldakse Põhja-Korea avalduses. „Kui USA söandab valida sõjalise tegevuse, kisades „ennetavast rünnakust“ ja „peakorteri kõrvaldamisest“, on KRDV valmis reageerima igal sõjapidamise viisil, mida USA ihkab.“