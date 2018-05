Põhja-Korea teatas, et on endiselt valmis läbirääkimisteks Trumpiga igal ajal ja igas vormis

Trump ütles, et ootas Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga kohtumist pikisilmi.

„Kahjuks tunnen ma teie kõige viimase avalduse kohutava viha ja avaliku vaenulikkuse põhjal, et ei ole praegu sobiv pikalt plaanitud kohtumist pidada,” ütles Trump kirjas Kimile. „Teie räägite oma tuumavõimekustest, aga meie omad on nii ulatuslikud ja võimsad, et ma palun jumalat, et neid ei tuleks kunagi kasutada.”

Trump nimetas aga ärajäävat kohtumist käest lastud võimaluseks ja lisas, et soovib kunagi väga Kimiga kohtuda.

Trump viitas ilmselt Põhja-Korea kõrgetasemelise diplomaadi Choe Son-hui hiljutistele avaldustele, kes nimetas USA asepresidenti poliitiliseks tobuks ning ütles, et Põhja-Korea ei palu dialoogi ning hoiatas tuumavastasseisu eest, kui diplomaatia läbi kukub.