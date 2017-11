Põhja-Korea sõdurid tegid ülejooksikust kamraadi pihta 40 lasku, millest viis tabas

Neli Põhja-Korea sõdurit tegid Lõuna-Koreasse üle jooksnud kamraadi pihta 40 lasku, millest viis tabas. Tegemist oli esimese tulistamisjuhtumiga kahe riigi ühiselt kontrollitud alal piiril pärast 1984. aastat, teatas Lõuna-Korea sõjavägi täna.

Lõuna-Korea sõdurid ühtki lasku ei teinud, vahendab Associated Press.

Üle jooksnud põhjakorealane on ravil Lõuna-Korea haiglas. Talle tehti kuulihaavade tõttu viietunnine operatsioon. Tema isikuandmed ja motiiv ning ka täpne seisund on teadmata.

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et ülejooksik sai siseelundite vigastusi, kuid seisund ei ole eluohtlik. Souli lähedal asuv Ajou ülikooli meditsiinikeskus teatas aga, et sõdur on pärast kuulide kehast eemaldamist hingamisaparaadi all. Arst Lee Guk-jong nimetas patsiendi seisundit väga ohtlikuks ja ütles, et järgmised kümme päeva võivad olla otsustavad selle suhtes, kas ta paraneb.

Ülejooksik sõitis kõigepealt sõjaväemaasturiga, kuni üks selle ratas kraavi vajus. Siis lahkus ta autost ja põgenes läbi ühiselt valvatud ala, samal ajal, kui teised Põhja-Korea sõdurid teda taga ajasid ja tulistasid, teatas Lõuna-Korea sõjavägi oma jälgimissüsteemidele viidates.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee operatsioonide peadirektor Suh Wook ütles parlamendiliikmetele, et põhjakorealased tegid kokku 40 lasku. Usutakse, et tulistamine algas, kui ülejooksik oli veel autos.

Sõdur leiti lehehunniku alt ühise julgeolekuala Lõuna-Korea poolel ning Lõuna-Korea sõdurid roomasid teda ära tooma. ÜRO väejuhatuse helikopter viis ta Ajou meditsiinikeskusse.

Loe veel

Ühine julgeolekuala (inglise keeles Joint Security Area – JSA) on USA juhitud ÜRO väejuhatuse ja Põhja-Korea ühise valve all. Lõuna- ja Põhja-Korea piirivalvurid seisavad seal vastamisi vaid meetrite kaugusel teineteisest.

JSA asub nelja kilomeetri laiuses mineeritud demilitariseeritud tsoonis, mille põhja- ja lõunapiiril on okastraat ja lahinguvarustuses sõdurid. See loodi puhvertsoonina pärast Korea sõja lõppu relvarahuga 1953. aastal.