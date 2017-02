Põhja-Korea saatis Malaisiasse Kim Jong-nami surnukeha järele kõrgetasemelise delegatsiooni

Põhja-Korea saatis Malaisiasse kõrgetasemelise delegatsiooni, et taotleda riigi juhi Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami surnukeha üleandmist.

Delegatsiooni kuulub Põhja-Korea alalise esindaja asetäitja ÜRO-s Ri Tong-il, kes ütles teisipäeval Põhja-Korea saatkonna juures Kuala Lumpuris, et diplomaadid on Malaisias, et taotleda surnukeha üleandmist ja seoses Kim Jong-nami mõrvaga vahistatud põhjakorealase vabastamist, vahendab Associated Press.

Malaisia on kinnitanud, et 13. veebruaril närvimürgiga tapetud põhjakorealane on Kim Jong-nam. Põhja-Korea on aga tunnistanud ainult, et ohver on diplomaatilise passiga Põhja-Korea kodanik.

Ri teatas, et delegatsioon taotleb ka „sõbralike suhete arendamist“ Põhja-Korea ja Malaisia vahel.