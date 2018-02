Põhja-Korea saadab oma riigipea Lõuna-Koreasse olümpiat vaatama

Kim Yong-nam, juba aastaid Põhja-Korea de facto riigipea ja Ülemrahvaassamblee Presiidiumi president, saabub reedel 22-liikmelise delegatsiooni eesotsas Lõuna-Koreasse taliolümpiat jälgima.

Lisaks saabub diktaatorriigist sadasid kisakooritüdrukuid, esinejaid ja delegaate.

Pingelangus kahe Korea suhetes on viinud selleni, et sportlased marsivad taliolümpia avatseremoonial ühe lipu all.

Lõuna-Korea näeb Põhja-Korea delegatsiooni saabumises eelkõige diplomaatilist käiku. Viimase jõuline relvastumisprogramm on toonud kaasa rahvusvahelist survet ja sanktsioone, eriti tuumarelvastuse vähendamiseks.

Kahe Korea hokinaiskond mängis eile oma esimese matši, aga kaotas Rootsile 1-3. See oli mõeldud Koreade naiskonna ainukeseks harjutusmatšiks ja Rootsi vastu tuleb uuesti astuda olümpia ajal.

Pole kindel, kas Yong-nam viibib olümpia avatseremoonial. Põhja-Korea sportlased osalevad igatahes ka suusa- ja iluuisutamisvõistlustel.