Põhja-Korea riigimeedia: Trump lubas tulevikus sanktsioonid kaotada, ka Kim on valmis head tahet näitavateks žestideks

Pärast mõni tund kestnud segadust teemal, kas USA tõesti sõjaväeõppused Korea poolsaarel lõpetab, ütles Trump eile Fox Newsile antud intervjuus, et kuni Põhja-Koreaga dialoog kestab, seni õppuseid ei toimu. Vabariiklasest senaator Cory Gardner väitis aga, et asepresident Mike Pence kinnitas vabariiklastega peetud kohtumisel, et õppuseid ei külmutata. Pence´i pressiesindaja aga teatas seejärel, et asepresident pole midagi sellist öelnud.

The Vice President did NOT say that military exercises will continue with South Korea. https://t.co/VenXdPNZ8l — Jarrod Agen (@VPComDir) June 12, 2018

Vaidlus selle üle jätkus Twitteris: Gardneri sõnul jäävad edaspidi ära küll sõjamängud, kuid väiksemad õppused ja valmisolekukontrollid pidavat Pence´i antud lubaduse järgi jätkuma.