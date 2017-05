Põhja-Korea rakett maandus Jaapani majandusvööndisse

Põhja-Korea lasi esmaspäeval välja vähemalt ühe lühimaa ballistilise raketi, mis maandus Põhja-Korea rannikust idas merre.

Arvatavasti oli tegemist Scud-klassi ballistilise raketiga, mis lendas umbes 450 kilomeetrit, teatasid Lõuna-Korea ametnikud. Põhja-Koreal on neid algselt Nõukogude Liidus välja töötatud rakette suur varu, vahendab Reuters.

Rakett saavutas kõrguse 120 kilomeetrit, teatas Lõuna-Korea ühendatud staabiülemate komitee esindaja Roh Jae-cheon, kelle sõnul lasti välja vähemalt üks rakett, aga nende täpset arvu analüüsitakse.

Põhja-Korea raketikatsetuse vastu protestis Jaapan, sest rakett maandus nähtavasti Jaapani majandusvööndisse. Peaminister Shinzo Abe lubas koos teiste riikidega astuda samme Pyongyangi korduvate provokatsioonide ärahoidmiseks.

„Nagu me kokku leppisime äsjasel G7-l, on Põhja-Korea küsimus rahvusvahelise kogukonna jaoks tippprioriteet,“ ütles Abe. „Tehes koostööd Ühendriikidega võtame me ette spetsiifilisi tegevusi Põhja-Korea heidutamiseks.“