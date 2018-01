Põhja-Korea rakett kukkus mullu väidetavalt sealsele linnale

Jaapanis välja antav internetiajakiri The Diplomat teatas eile, et mullu 28. aprillil lasi Põhja-Korea Lõuna-Pyongani provintsis asuvalt Pukchangi lennuväljalt välja keskmaa ballistilise raketi Hwasong-12/KN17, mis kukkus alla Tokchoni linna, tekitades märkimisväärset kahju sealsetele tööstus- ja põllumajandushoonetele.

Põhja-Korea relvaprogrammiga kursis olev USA valitsuse allikas ütles The Diplomatile, et raketi esimese astme mootorid ütlesid pärast umbes minutist lendu üles. Rakett jõudis selle ajaga umbes 70 kilomeetri kõrgusele. The Diplomat teatab, et tõendeid selle juhtumi kohta on võimalik saada satelliidifotodelt 2017. aasta aprillist ja maist.

Enamik teateid selle raketistardi kohta olid tollal napid. Märgiti ainult, et Põhja-Korea lasi välja ühe raketi, mis lennul üles ütles.

28. aprillil oli tegemist selle uue raketi kolmanda katsetusega. Hiljem selgus, et Hwasong-12 oli mandritevahelise ballistilise raketi Hwasong-14/KN20 oluline ehituskivi. Vaatamata kolmele ebaõnnestumisele aprillis, toimus esimene Hwasong-12 edukas katsetus 14. mail. Raketiperekond Hwasong-12 ja -14 kasutab niinimetatud „18. märtsi revolutsiooni” mootorit, mida katsetati esimest korda just sel päeval. Ühe põlemiskambriga mootorit kasutatakse mõlema raketi esimeses astmes.

Juulis toimunud kontserdil Hwasong-14 esimese eduka katsetuse tähistamiseks näidati Põhja-Koreas riigi ballistiliste rakettide programmi ajalugu. Fotode hulgas olid ka sellised, millel Kim Jong-un inspekteeris kolme aprillikuist Hwasong-12 ebaõnnestunud katsetust, sealhulgas 28. aprilli oma.

Piirkonnast Pukchangi lennuvälja juures lendas rakett umbes 39 kilomeetrit kirdesse, kus tabas ühte kompleksi Tokchoni väikelinnas. Kui raketi lend oleks olnud edukas, oleks see ilmselt lennanud Jaapani mere põhjaossa Venemaa ranniku lähistele. Sinna kukkus esimese eduka lennu teinud Hwasong-12 mais, mis küll startis Kusongist, mitte Pukchangist.

Vedelkütusega raketid nagu Hwasong-12, milles kasutatakse ülimalt volatiilset põrkel või kokkupuutel isesüttivat kütust ja oksüdeerijat (kaks ainet süttivad kokkupuutel iseenesest) võivad tekitada tohutuid plahvatusi, sõltuvalt sellest, milline rike raketis tekib. Antud juhul on tõenäoline, et pärast mootoririket maapinna poole langemise üle elanud rakett tekitas maapinnaga kokkupuutel võimsa plahvatuse Tokchoni rajatises. Pole võimalik kindlaks teha, kas see tõi kaasa inimohvreid, kuid on tõenäoline, et neid oli, teatab The Diplomat.