Põhja-Korea on valmis USAga kõnelusi pidama, teatas Lõuna-Korea.

Avaldus tuli pärast seda, kui vastuoluline Põhja-Korea tippametnikust kindral Kim Yong-chol kohtus taliolümpiamängude lõputseremoonia eel Lõuna-Korea president Moon Jae-in'iga, vahendab uudistekanal BBC.

Tseremoonial osales ka USA president Donald Trumpi tütar Ivanka, kuid tema esindatav USA delegatsioon ei olnud nõus põhjakorealastega kohtuma.

USA väitel ütlesid põhjakorealased avatseremoonial ära kohtumisest asepresident Mike Pence'iga.

Kahe Korea lähenemist nähakse kui Põhja-Korea katset lüüa Lõuna-Korea ja USA vahele kiil. Aasia idaosas asuv Korea poolsaar jagati veel enne 1950-53. aasta sõda, rahulepingut ei ole riikide vahel tänini.

Aasia eksperdid on hoiatanud, et viimased arengud ei tähenda piirkondlike pingete vähenemist, eriti pärast mullust tuumakatsetust.

Kindral Kim Yong-chol tekitas Lõuna-Koreasse saabumisega pahameelt, sest väidetavalt on tal seos mitme rünnakuga Lõuna-Korea vastu, sh torpeedorünnakuga sõjalaeva Cheonan vastu 2010. aastal, millel hukkus pea poolsada inimest, kuid mille korraldamist paariariik tänaseni eitab.

Lõuna-Korea piirialal toimus enne 72-aastase kindrali Lõuna-Koreasse saabumist ka protestiaktsioon, millega üritati takistada mehe riiki sisenemist ja nõuti tema vahi alla võtmist 2010. aasta rünnaku eest.

Lõuna-Korea president ütles pärast Yong-choliga kohtumist, et Põhja-Korea on „väga valmis“ pidama läbirääkimisi USAga. Tema sõnul lepiti kokku, et Põhja-Korea üritab „üheaegselt parandada suhteid nii lõunakorealaste kui ameeriklastega".