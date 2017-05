Põhja-Korea nõuab Kim Jong-uni väidetava tapmisvandenõu kahtlusaluste üleandmist

Põhja-Korea nõudis neljapäeval „terrorismis kahtlustatavate“ üleandmist, kes väidetavalt kavandasid riigi valitseja Kim Jong-uni tapmist biokeemilise ainega.

Põhja-Korea ametlik uudisteagentuur KCNA süüdistas eelmisel nädalal USA Luure Keskagentuuri (CIA) ja Lõuna-Korea rahvuslikku luureteenistust vandenõus oma „kõrgeima juhtkonna“ tapmiseks biokeemilise relvaga, vahendab Reuters.

„Keskprokuratuur nõuab nende kurjategijate üleandmist ning esitab neile asjakohaste seaduste järgi süüdistused,“ ütles Põhja-Korea asevälisminister Han Song-ryol Pyongyangis välisdiplomaatidele ja ajakirjanikele, vahendab Hiina uudisteagentuur Xinhua.

CIA ja Valge Maja keeldusid Põhja-Korea riikliku julgeoleku ministeeriumi eelmise nädala teadet kommenteerimast.

Lõuna-Korea luureteenistus teatas, et süüdistus on alusetu.

Han „kuulutas, et Põhja-Korea valitsuse põhimõtteline otsus on leida üles kõik terroristlikud maniakid ja nad halastamatult hävitada“, teatas KCNA.

Xinhua ega KCNA ei teatanud, kui paljusid kahtlusaluseid Põhja-Korea silmas peab, keda otsitakse ja kus nad peaksid viibima, kuid Xinhua sõnul on Põhja-Korea lubanud viimsele kui ühele kahtlusalusele jälile jõuda igas maailma nurgas.

CIA teatas kolmapäeval, et on loonud Korea missioonikeskuse, et rakendada kõiki ressursse, võimekusi ja volitusi Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide ohu vähendamiseks.

Keskusse kogutakse kokku kogenud töötajad kogu CIA-st, et kasutada nende oskusteavet ja loovust Põhja-Korea vastu.