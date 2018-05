Põhja-Korea nimetas USA asepresidenti poliitiliseks tobuks ja teatas valmisolekust tuumavastasseisuks

„Räägiti Liibüa mudelist,” ütles Pence. „Nagu president selgelt ütles, lõpeb see ainult nii nagu Liibüa mudel lõppes, kui Kim Jong-un ei sõlmi kokkulepet.”

Põhja-Korea on ammu viidanud Liibüa juhtumile kui põhjusele, miks ta tuumarelvi vajab. Vähem kui kümme aastat tagasi nõustus Liibüa tollane juht Muammar Gaddafi kokkuleppel USA-ga tuumapüüdlustest loobuma. Hiljem kukutati ta võimult ja tapeti NATO jõudude toetusel.

Choe nimetas Pence’i Liibüa ja Põhja-Korea võrdlemise eest „poliitiliseks tobuks”. Ta märkis, et Liibüa tuumaprogramm oli varajases staadiumis, kui see läbirääkimiste lauale tuli, samas kui Põhja-Korea on tuumarelvade arendamiseks kulutanud aastaid.

„USA asjades sees oleva inimesena ei saa ma maha suruda oma üllatust selliste võhiklike ja rumalate märkuste üle, mis purskuvad välja USA asepresidendi suust,” ütles Choe.