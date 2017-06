Põhja-Korea nimetas Donald Trumpi psühhopaadiks

Põhja-Korea nimetas neljapäeval USA presidenti Donald Trumpi psühhopaadiks, samal ajal kui suurenevad pinged seoses eelmisel nädalal Põhja-Koreast vangistusest koomaseisundis koju evakueeritud USA tudengi Otto Warmbieri surmaga.

Pyongyangi ametlik ajaleht Rodong Sinmun teatas, et USA president on raskes olukorras kodus, ning väitis, et Trump mängib mõttega ennetavast rünnakust Põhja-Korea vastu, et suunata tähelepanu koduselt poliitiliselt kriisilt kõrvale, vahendab AFP.

„Lõuna-Korea peab mõistma, et psühhopaat Trumpile järgnemine… viib ainult katastroofini,“ öeldakse Rodong Sinmuni juhtkirjas.

Trump mõistis pärast Warmbieri surma hukka Pyongyangi „jõhkra režiimi“ ja ütles, et tahab kindlasti ära hoida sellised tragöödiad, kus süütud inimesed langevad režiimide kätte, mis ei austa õigusriiki ega põhilist inimlikku sündsustunnet.

Washington on piirkonnas ka muskleid näidanud, lastes teisipäeval üle Korea poolsaare lennata pommitajatel B-1.