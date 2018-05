Põhja-Korea nihutas kella Lõuna-Korea ajavööndisse ja tahab ka lennuühenduse naabriga taastada

Põhja-Korea astub Kim Jong-uni ja Lõuna-Korea president Moon-jae ini tippkohtumise järel sõbralikke samme lõunanaabrile lähenemisel, keerates täna kella poole tunni võrra edasi, et taastada Lõuna-Koreaga sama ajatsoon.

Tegemist oli esimese praktilise sammuga „rahvusliku leppimise ja ühtsuse” teel, andis Põhja-Korea riiklik meedia teada juba nädala eest, vahetult pärast riigijuhtide kohtumist.

Kim tõdes kohtumisel Mooniga, et tal oli valus vaadata ajaloolisel tippkohtumisel seinal kaht kella, millest üks näitas Pyongyangi ja teine Souli aega. „Ühisel ajavööndil ei ole abstraktne tähendus, et põhi ja lõuna saavad üheks, vaid see on protsess, kus põhi ja lõuna muudavad oma erinevad ja lahutatud asjad ühtedeks ja samadeks asjadeks,” ütles Kim teadete kohaselt.

Kimide dünastia tüüritav isolatsionistlik riik otsustas isikliku ajavööndi käiku võtta kolme aasta eest, et märkida Korea pärast Teist maailmasõda Jaapani võimu alt vabastamise 70. aastapäeva.